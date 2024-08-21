Атака Украины на Курскую область прекратила разговоры о возможных переговорах между Москвой и Киевом и показала, что достичь мира возможно только путем «полного разгрома» украинской армии, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Медведев исключил переговоры с Украиной до ее «полного разгрома»
Медведев: переговоры с Киевом прекращены и начнутся только после его разгрома
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Екатерина Штукина/РИА Новости
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