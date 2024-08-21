В МИД заявили, что будет расследован каждый случай посещения Курской области западными СМИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что российская сторона будет расследовать все случаи посещения журналистами западных СМИ Курской области.

По словам Захаровой, расследование затронет каждого журналиста, или «так называемого журналиста, или тех, кто работает под прикрытием западных журналистов».

«Каждый этот случай (проникновения западных журналистов в Курскую область. — «Газета.Ru») будет, безусловно, на контроле, будет проводиться по нему проверка, он будет отслеживаться, это будет касаться журналистов всех стран», — поделилась Захарова.

До этого политолог Александр Казаков заявил, что западных журналистов, снимающих репортажи в Курской области, следует приравнять к военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Он добавил, что иностранные репортеры, которые приезжают в Курскую область, нарушают не только законы Российской Федерации, но и нормы международного права.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.