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Члены Демпартии США призвали ввести оружейное эмбарго против Израиля

CNN: демократы Аризоны просят ввести оружейное эмбарго против Израиля

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AP

Свыше 300 членов Демократической партии США из штата Аризона, включая 12 делегатов партийного съезда, поддержавших выдвижение Камалы Харрис кандидатом в президенты, выступили за введение оружейного эмбарго в отношении Израиля, пока в секторе Газа не прекратятся боевые действия. Об этом пишет CNN.

«Обеспечение постоянного прекращения огня и соглашения об освобождении заложников сейчас является... важной задачей для объединения нашей продемократической коалиции, чтобы победить [экс-президента США] Дональда Трампа», — говорится в письме, которое подписали демократы.

Обращение адресовано Харрис, американскому президенту Джо Байдену и другим делегатам. Его подписало более 325 человек.

На прошлой неделе в Дохе прошли переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Палестинское движение ХАМАС отказалось от участия, ссылаясь на отсутствие конкретных условий перемирия.

Байден, комментируя итоги переговоров, заявил, что соглашение о прекращении огня и обмене заложников близко как никогда. В ХАМАС в свою очередь отметили, что слова Байдена вводят в заблуждение и не отражают позицию движения.

Ранее в США заявили о согласии Израиля вывести часть войск из Газы.

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