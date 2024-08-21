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В МИД РФ заявили, что враждебные действия Латвии не повлияют на итоги СВО

Захарова: враждебная политика Латвии продлевает агонию Украины

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Враждебные действия Латвии могут лишь продлить агонию Украины и не повлияют на исход российской специальной военной операции. Об этом в интервью РИА Новости заявила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

23 июля министр обороны Латвии Адрис Спрудс сообщал, что Рига поставит на Украину первую партию из более чем 500 дронов. Позднее стало известно, что латвийская сторона уже подготовила эту партию к передаче. Помощь будет предоставлена Киеву в рамках так называемой коалиции дронов.

Захарова высказала мнение, что в современных реалиях Латвии других решений не могло быть принято, поскольку почти все представители латвийской власти являются идейные наследниками «Ваффен СС», «которые на генетическом уровне ненавидят Россию и пытаются свести с ней исторические счеты».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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