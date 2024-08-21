Депутат Рады рассказал о ловушке для Зеленского из-за вторжения ВСУ в Курскую область

Вторжением в Курскую область Владимир Зеленский загнал себя в ловушку. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его мнению, Зеленский рассчитывал вторгнуться на территорию России, чтобы использовать эскалацию в Курской области в качестве повода для снижения мобилизационного возраста на Украине.

«Владимир Александрович сам оказался в заложниках «оперативного замысла», — написал он.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее политолог заявил о расколе между гражданским и военным руководством на Украине.