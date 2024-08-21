В сенате США признали контакты с Россией полезными

В сенате США считают, что в ближайшее время маловероятно проведение контактов с Россией по вопросам, связанным с Украиной. Тем не менее, по словам источника РИА Новости в верхней палате американского конгресса, наличие любого диалога является более полезным, чем его полное отсутствие.

На общенациональном съезде демократов в Чикаго, отвечая на вопрос о перспективах таких контактов, собеседник агенства отметил: «Не в ближайшем будущем».

Кроме того, источник подчеркнул, что любое взаимодействие между странами, включающее диалог, «значительно предпочтительнее, чем его полное отсутствие».

В то же время в сенате США призвали разрешить Украине наносить глубокие удары по России. Глава комитета по разведке американского сената Марк Уорнер в кулуарах съезда Демпартии заявил при этом, что Украина должна быть осторожна и не бить по ядерным объектам или ключевым компонентам национальной обороны РФ, так как это может спровоцировать серьезный ответ.

Ранее Politico узнал о планах Украины начать переговоры с Россией после атаки Курской области.