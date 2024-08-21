Маск устроил «президентские выборы» в соцсети Х

Предприниматель Илон Маск организовал в соцсети Х опрос, имитирующий предстоящие выборы президента США. Пользователям предлагается выбрать президента США из двух кандидатов — республиканца Дональда Трампа и представителя Демократической партии Камалы Харрис.

Опрос продлится сутки. На момент, когда проголосовали порядка 1 миллиона пользователей, экс-президент лидировал с 78,7%, за Харрис отдали голос 21,3 %.

4 августа Маск согласился с тем, что Трамп является более приемлемым кандидатом на пост президента США, чем его соперница Камала Харрис.

5 августа Маск поддержал идею возвращения Трампа в соцсеть X.

12 августа Трамп впервые в 2024 году опубликовал пост в Х с предвыборным видео.

После приобретения Twitter Маск снял с Трампа перманентный бан в соцсети, который экс-президент США получил после штурма Капитолия его сторонниками в январе 2021 года. Блокировка перестала действовать осенью 2022 года, но с тех пор политик публиковал пост лишь однажды — свой тюремный снимок в августе 2023 года.

Ранее Маск отреагировал на предложение Трампа о работе.