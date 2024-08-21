Россия осудила замалчивание убийств российских журналистов

Постоянное представительство России при Организации Объединенных Наций (ООН) сообщило, что РФ считает неприемлемым и позорным молчание международного сообщества по резонансным убийствам представителей российских СМИ. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале постпредства РФ при ООН в связи с годовщиной трагедии, в которой не стало журналистки Дарьи Дугиной.

«Считаем неприемлемым позорное молчание международного сообщества по резонансным убийствам представителей российских СМИ. Рассматриваем это как потворство дальнейшим, еще более циничным и бесчеловечным злодеяниям Киева», — говорится в сообщении.

20 августа художник, философ Антон Беликов заявил, что трагедия, которая унесла жизнь Дари Дугиной, стала одной из причин, по которым он принял решение стать участником СВО.

Напомним, 20 августа 2022 года жизнь журналистки, политолога, евразийской активистки, дочери философа Александра Дугина трагически прервалась от рук украинской террористки-наемницы.

Ранее философ Александр Дугин рассказал о боли спустя два года после потери дочери.