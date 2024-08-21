Журналисты раскрыли содержание новой секретной ядерной стратегии США

Президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию США, в которой впервые говорится о плане по сдерживанию КНР на фоне роста ее ядерных арсеналов, а также о подготовке к скоординированным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи. Об этом пишет газета New York Times.

«Белый дом не объявлял об одобрении пересмотренной стратегии, озаглавленной «Руководство по ядерному размещению»», — отмечают журналисты.

В публикации подчеркивается, что в документе впервые речь идет о переориентировании стратегии сдерживания.

Авторы отмечают, что этот документ является на столько засекреченным, что не имеет цифровой копии, а доступен лишь в печатном виде для небольшого числа военачальников Пентагона и чиновников сферы нацбезопасности.

До этого экс-президент США Дональд Трамп в разговоре с миллиардером Илоном Маском заявил, что Китай может перегнать американскую сторону по объемам арсеналов ядерного оружия.

В ответ на это в Китае заявили, что Республика поддерживает свои ядерные мощности на минимальном уровне, необходимом для государственной безопасности.

До этого сообщалось, что быстрая модернизация Китаем ядерного оружия привлекает внимание к устаревшему состоянию подобного арсенала у США. Кроме того, возникает вопрос о необходимости переосмысления стратегии Вашингтона на фоне снижения порога применения такого вида вооружений.

Ранее стало известно о неготовности США к ядерному конфликту с Китаем.