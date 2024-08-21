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В России заявили, что Запад сидит на нефтяной игле

Шмаль: на нефтяной игле сидит не Россия, а те, кто от нее крепко зависит

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Shutterstock

На нефтяной игле сидит не Россия, а те страны, у которых нефти нет и которые от нее сильно зависят. Об этом заявил президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль, слова которого передает РИА Новости.

«Это не мы на ней сидим, а наоборот те, у кого ее нет, кто от нее крепко зависит, тот же Запад. Мне всегда нравилась позиция Гейдара Алиева, заметившего в бытность президентом Азербайджана: слава Аллаху, что он подарил нашей стране нефть и газ, которые мы добываем во благо народа», — заявил он.

19 августа сообщалось, что нефтеперерабатывающие заводы России в августе наращивают объемы производства. Среднесуточный уровень переработки нефти в первой половине августа достиг около 760 тыс. тонн, что на 2% превышает июльский показатель. При сохранении текущих темпов этот результат может стать рекордным за 2024 год.

17 августа в партии «Зеленые» отвергли предложение оппозиционного левого «Союза Сары Вагенкнехт» по снятию эмбарго на российскую нефть. По словам представителя партии Беньямина Рашке, Германии не стоит возвращаться к «программе нефтяной ностальгии».

Ранее в США раскрыли план Запада по ресурсам России.

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