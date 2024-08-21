Трамп назвал неожиданного работника своей администрации в случае победы на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп, который является кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах в ноябре, выразил готовность рассмотреть кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего для своей администрации, если тот решит выйти из гонки и поддержать его. Об этом сообщает CNN.

20 августа Николь Шанахан, помощница независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего, сообщила, что он может отказаться от участия в выборах и поддержать Трампа, который был номинирован от республиканцев.

Трамп, комментируя эту информацию в интервью CNN, отметил, что был бы рад получить поддержку Кеннеди-младшего, поскольку тот ему «всегда нравился».

На вопрос о возможности назначения Кеннеди на какую-либо должность в своей администрации в случае победы, Трамп ответил, что «вероятно, рассмотрит» такую возможность.

В интервью для подкаста Impact Theory Шанахан пояснила, что Кеннеди-младший рассматривает два возможных сценария: продолжить участие в выборах и создать новую партию, что потребует набрать не менее 5% голосов для получения финансирования.

Ранее Кеннеди-младшего не включили в бюллетень на выборах в штате Нью-Йорк.