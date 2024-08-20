Путин назвал Кадырова пехотинцем

Президент России Владимир Путин заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров является очень ценным пехотинцем. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналиста, оправдывают ли такие «пехотинцы Путина» как Кадыров его доверие, российский лидер заявил: «Если бы у меня было еще больше таких пехотинцев, я был бы очень рад, но и один такой пехотинец много стоит».

20 августа Путин прибыл в Чечню. Он посетил место захоронения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, и назвал его своим другом. По словам Путина, Кадыров «в значительной степени спас чеченский народ, в том числе и жертвуя собой». Глава государства назвал его настоящим бойцом, порядочным и преданным человеком.

Кадыров и муфтий Чечни, председатель духовного управления мусульман республики Салах Нежиев вручили Владимиру Путину знак и удостоверение почетного гражданина Чечни.

Ранее Путин дал поручение прокуратуре и следователям помочь матерям Беслана.