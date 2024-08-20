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В России объяснили отказ от приглашения на юбилей Женевской конвенции

Полянский: поездка членов СБ ООН в Женеву неуместна на фоне мировых событий

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Global Look Press

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя отказ Москвы от приглашения Швейцарии посетить Женеву в конце августа, заявил, что поездка членов Совета Безопасности всемирной организации в Женеву для участия в мероприятиях, приуроченных к 75-летию Женевских конвенций, выглядит неуместной на фоне происходящих в мире событий. Об этом пишет ТАСС.

Полянский подтвердил, что делегация из Швейцарии приглашала РФ поучаствовать в мероприятиях, при этом он заявил, что данная поездка является «инициативой группы постпредов, которые решили хорошо провести время в Женеве». По словам дипломата, Москва считает, что у СБ есть более важные дела. В России уверены, что было бы уместнее организовать визит в какую-либо горячую точку, где от присутствия Совета Безопасности может зависеть урегулирование конфликта в этой стране.

«Что делать в Женеве, мы, честно говоря, не очень себе представляем, это трата денег, ресурсов и времени», — отметил Полянский.

Мероприятия в Женеве назначены на 25–26 августа.

До этого сообщалось, что Россия отклонила приглашение Швейцарии на юбилей Женевской конвенции.

Ранее сообщалось, что Италия и Швейцария собираются привлечь Россию ко втором саммиту по Украине.

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