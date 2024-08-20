В РФ призвали Германию обнародовать итоги расследования по «Северным потокам»

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН (Организации Объединенных Наций) Дмитрий Полянский заявил, что Германия должна представить Совету Безопасности ООН информацию о расследовании взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Его слова приводит ТАСС.

«Западные страны пытаются намекнуть, что они по-прежнему верят в честность и профессионализм немецкого расследования. <…> Помните, их единственным выводом было то, что «Северный поток» на самом деле был взорван. Это гениальный вывод этого расследования, поэтому у нас есть серьезные сомнения на этот счет», — прокомментировал российскую позицию дипломат.

По его словам, поделиться с Советом Безопасности ООН итогами расследования — обязанность ФРГ.

19 августа в МИД ФРГ заявили об обмене с РФ данными о подрыве «Северных потоков».

В последний раз Россия запрашивала закрытое заседание Совбеза ООН по «Северным потокам» в марте 2024 года.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока - 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Ранее Полянский заявил, что Россия будет продвигать международное расследование по «Северным потокам».