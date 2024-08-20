Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ призвали Германию обнародовать итоги расследования по «Северным потокам»

Дипломат Полянский: ФРГ должна показать Совбезу итоги расследования по «потокам»

close
100%
Global Look Press

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН (Организации Объединенных Наций) Дмитрий Полянский заявил, что Германия должна представить Совету Безопасности ООН информацию о расследовании взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Его слова приводит ТАСС.

«Западные страны пытаются намекнуть, что они по-прежнему верят в честность и профессионализм немецкого расследования. <…> Помните, их единственным выводом было то, что «Северный поток» на самом деле был взорван. Это гениальный вывод этого расследования, поэтому у нас есть серьезные сомнения на этот счет», — прокомментировал российскую позицию дипломат.

По его словам, поделиться с Советом Безопасности ООН итогами расследования — обязанность ФРГ.

19 августа в МИД ФРГ заявили об обмене с РФ данными о подрыве «Северных потоков».

В последний раз Россия запрашивала закрытое заседание Совбеза ООН по «Северным потокам» в марте 2024 года.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока - 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Ранее Полянский заявил, что Россия будет продвигать международное расследование по «Северным потокам».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами