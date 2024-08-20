Закон о фактическом запрете на Украине канонической Украинской православной церкви (УПЦ) был принят депутатами Рады под давлением президента страны Владимира Зеленского, действовавшего по указанию США. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Под давлением негодяя Зеленского Верховная рада приняла закон, запрещающий каноническую Украинскую православную церковь. Церковь, у которой семь миллионов верующих», — написал он.

По его словам, давление на церковь Зеленский оказывал по указанию посольства США. Политик сравнил беззаконие на Украине с событиями, происходившими в нацистской Германии.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности УПЦ на территории страны. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать.

Позже в российском МИД заявили, что Россия решительно осуждает запрет канонической УПЦ.

Ранее политолог объяснил, зачем на Украине запретили УПЦ.