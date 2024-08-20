Россия уничтожила крупные резервы украинской армии в курском приграничье, не перебрасывая части с других участков фронта. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Грубые просчеты в логистике, снабжении и планировании привели к уничтожению крупной части украинских резервов», — отметил он.

Журналист добавил, что заявленная цель по отвлечению российских войск провалилась. Он обратил внимание, что ВС РФ не отступили из района Покровска в ДНР, даже усилив свои позиции на данном участке фронта.

Боуз обратил внимание, что Россия также обладает преимуществом над Украиной с точки зрения материальных и временных ресурсов.

До этого командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что в ночь на 20 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали совершить ротацию на Курском направлении, но им не удалось это сделать.

Генерал-майор также обратил внимание, что бойцов ВСУ при попадании в плен выдают данные из их собственных телефонов.

Ранее в Германии назвали цель атаки ВСУ на Курскую область.