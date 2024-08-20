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Азербайджан попросился в БРИКС

Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС

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Росконгресс

Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Айхан Гаджизаде.

На сегодняшний день в межправительственную организацию, основанную в 2006 году, входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

18 августа посол республики в РФ Полад Бюльбюль оглы заявил, что Азербайджан заинтересован в присоединении к БРИКС. По его словам, выстроилась большая очередь стран, желающих присоединиться к организации. Он добавил, что Баку уже обсуждал возможность расширения объединения с Москвой. Сейчас этот вопрос находится в работе, уточнил Бюльбюль оглы.

Накануне Путин прибыл в Баку с двухдневным государственным визитом накануне вечером. Он провел переговоры с Алиевым в узком и расширенном составах, по итогам которых заявил, помимо прочего, что Россия и Азербайджан работают над созданием в Баку совместного университета.

Ранее в Сербии назвали БРИКС альтернативой ЕС.

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