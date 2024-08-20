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В Совфеде порассуждали о судьбе наемников, участвовавших в атаке на Курскую область

Сенатор Джабаров: наемникам в рядах ВСУ нужно давать пожизненный срок

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Нина Зотина/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что иностранные наемники в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сражающиеся против ВС РФ, должны получать пожизненный срок. Его слова приводит NEWS.ru.

Джабаров подчеркнул, что наемничество является тяжким преступлением, этих людей ждет плачевная участь. С его точки зрения, наемникам необходимо давать пожизненный срок.

«Но решение за нашими военными. Либо вести с ними бой с любыми результатами этого боя», — сказал сенатор.

Ранее стало известно, что бойцы американской частной военной компании Forward Observations Group (FOG) воюют против российских военных в рядах Вооруженных сил Украины в Курской области.

До этого заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что солдаты ВСУ оставили тела европейских наемников в полях Курской области.

Ранее Лукашенко заявил, что Курскую область атаковали «мощные силы» из наемников.

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