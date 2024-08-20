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В МИД РФ указали на признаки вовлеченности США в конфликт на Украине

МИД: данные об участии ЧВК из США доказывают вовлеченность в конфликт на Украине

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В министерство иностранных дел России вызвали временную поверенную в делах США в РФ Стефани Холмс и заявили решительный протест в связи с участием американских наемников во вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что протест выражен из-за появившихся свидетельств участия американской частной военной компании (ЧВК) на стороне украинской армии в ходе их вторжения на территорию Российской Федерации.

В МИД подчеркнули, что подобные действия идут вразрез с утверждениями Вашингтона о непричастности к нападению ВСУ на Россию. Кроме того, это доказывает, что США являются непосредственным участником конфликта.

Также Холмс заявили протест в связи с незаконным проникновением американских журналистов в Курскую область.

20 августа замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что среди иностранных наемников, вошедших в Курскую область в составе ВСУ, по-видимому, есть военнослужащие подразделений НАТО.

Вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область началось 6 августа, бои продолжаются.

Ранее итальянских журналистов, снимавших репортаж в Курской области, отозвали на родину.

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