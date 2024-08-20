Раскрыты причины отказа Камалы Харрис дебатировать с Трампом

Отказ претендентки на пост президента США Камалы Харрис от дебатов со своим оппонентом Дональдом Трампом связан с тем, что она стремится избежать мероприятий, где ей будут задавать неудобные вопросы, считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Это даст повод Трампу также отказаться от дебатов на продемократическом канале, заявил он в беседе с 360.ru.

Напомним, Трамп сообщил, что Харрис отказалась участвовать в дебатах с ним 4 сентября на телеканале Fox News. По мнению политолога, высока вероятность, что в телеэфире вообще не будет разговора между кандидатами. Однако, по его мнению, дебаты почти не влияют на выборы.

«Борются две Америки друг с другом, совершенно друг на друга непохожие. Фактически две Америки, два народа, две страны. Друг друга эти две Америки ненавидят», — пояснил эксперт.

Он также объяснил, что в США есть понятие «неприсоединившиеся избиратели», под которыми подразумевают тех, кто не знает, за кого голосовать.

Говоря о причинах участия в выборах Камалы Харрис, Дробницкий отметил, что демократы понимали о невозможности переизбрания действующего американского лидера Джо Байдена.

Трамп, говоря об отказе Харрис принять участие в дебатах, заявил, что эта ситуация его не удивила, так как ей известно, что «будет очень трудно отстоять ее рекордное изменение позиции по всему, во что она верила».

Ранее в Совфеде объяснили отказ Харрис от дебатов с Трампом на Fox News.