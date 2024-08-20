Милонов обратился к верующим украинцам после запрета УПЦ

Депутат Госдумы Виталий Милонов на фоне запрета деятельности Украинской православной церкви (УПЦ) на территории республики призвал верующих пройти все испытания и сравнил действия Киева с Большим террором 1930-х годов. Его слова приводит NEWS.ru.

«Остается пожелать верующим на Украине пройти эти испытания, которые можно сравнить разве что с Большим террором 1930-х годов или террором первых веков существования христианства в целом», — сказал Милонов.

По словам депутата, из русских людей на территории Украины будет крайне тяжело вытравить веру.

До этого Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности Украинской православной церкви (УПЦ) на территории страны. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать. Следить за соблюдением новых правил будут уполномоченные государственные органы.

Православная церковь на Украине представлена Украинской православной церковью (УПЦ, которая весной 2022 года объявила о «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата) и Православной церковью Украины (ПЦУ, которую РПЦ считает раскольнической).

Ранее адвокат назвал запрет УПЦ формой целенаправленной дискриминации граждан Украины.