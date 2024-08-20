В МИД РФ вызвали временную поверенную США из-за американских репортеров в Курской области

Временная поверенная в делах США в России Стефани Холмс была вызвана в министерство иностранных дел РФ, где ей заявили протест в связи с незаконным проникновением американских журналистов в Курскую область. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Стефани Холмс был заявлен решительный протест в связи с провокационными действиями американских репортеров, незаконно проникших в Курскую область для пропагандистского освещения преступлений киевского режима», — говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел подчеркнуло, что в отношении граждан США, причастных к произошедшему, будут проведены необходимые следственные действия в соответствии с Уголовным кодексом РФ для привлечения их к ответственности.

Также в ведомстве напомнили , что все иностранные наемники и «специалисты», незаконно пересекающие границу России, автоматически становятся законными военными целями для российских военных.

17 августа итальянская телерадиокомпания RAI отозвала с территории Украины своих журналистов, которые сделали репортаж из Суджи в Курской области. К тому времени ФСБ уже возбудила уголовное дело против иностранных репортеров за нелегальное пересечение границы страны.

Ранее эксперт призвал рассматривать как разведчиков итальянских журналистов в Судже.