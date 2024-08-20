В ХАМАС заявили, что слова Байдена и Блинкена о Газе вводят в заблуждение

Заявления президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена по прекращению огня в Газе вводят в заблуждение и не отражают позицию ХАМАС. Об этом сообщило движение, передает РИА Новости.

Блинкен до этого сообщил, что Израиль одобрил дополнительные инициативы США по реализации сделки о прекращении огня в секторе Газа. Данный проект предусматривает поэтапную остановку боевых действий. По словам госсекретаря, начальное перемирие продлится шесть месяцев, оно предполагает освобождение заключенных и обмен пленными, а также начало переговоров об условиях полного прекращения огня.

В США надеются, что палестинское движение ХАМАС также предпримет шаги. Байден, комментируя итоги состоявшихся на прошлой неделе переговоров в Дохе, заявил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников близко как никогда.

Ранее Блинкен назвал переговоры между Израилем и ХАМАС последним шансом на мир.