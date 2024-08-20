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Верховная рада одобрила законопроект о получении гражданства иностранными наемниками

Рада поддержала законопроект о гражданстве для иностранных наемников и их родных

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РИА Новости

Депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект, который позволяет состоящим в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранным наемникам и их родным получить гражданство Украины. Об этом сообщила депутат украинского парламента Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

«315 депутатов поддержали в целом законопроект «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины», — написала она.

В нормативном акте указано, что иностранцы и лица без гражданства, которые воюют за ВСУ, смогут получать вид на жительство или иммигрировать даже в случае просрочки документов. Кроме того, законопроект дает возможность членам семей наемников получить временное проживание на территории Украины.

15 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Рады безотлагательно в ближайшее время провести заседание. Он сообщил, что есть несколько военных законопроектов, которые требуют срочного принятия: о выплатах военнослужащим за операцию в Курской области России, о предоставлении украинского гражданства иностранцам, служащим в рядах ВСУ, и их родным и прочие.

Ранее Зеленский позволил иностранцам служить в Нацгвардии Украины.

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