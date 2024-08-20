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Путин встал на колени перед мемориалом жертвам Беслана

Зарубин: Путин посетил мемориал жертвам Беслана и встал перед ним на колени

Президент России Владимир Путин посетил мемориал жертвам Беслана и встал перед ним на колени. Об этом сообщает журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Пронзительные кадры. Путин приехал в Беслан», — подписал видео Зарубин.

В 2023 году газета «Известия» писала, что ранее неопознанный террорист, участвовавший в захвате школы в Беслане в 2004 году, Асланбек Парчиев, уроженец Ингушетии, был идентифицирован спустя только 19 лет.

Он был ликвидирован в первый день захвата школы 1 сентября 2004 года. В ходе расследования Следственного комитета удалось установить его личность и допросить его близких, однако тогда они не смогли опознать его тело.

До этого издание Life со ссылкой на Shot сообщало, что в Беслане 10-летняя девочка заявила о том, что ученик одной из школ якобы готовится организовать теракт.

Ранее Артемия Лебедева потребовали лишить госнаград за слова о Беслане.

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