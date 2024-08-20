Politico узнал о планах Украины начать переговоры с Россией после атаки Курской области

Украина захотела провести переговоры с Россией после вторжения ВСУ на территорию Курской области, но при участии посредников. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники в офисе Владимира Зеленского.

По данным издания, Киев хочет организовать переговоры с Москвой не в прямом формате, а при участии третьей стороны. Соответствующее решение связано с нападением украинской армии на Курскую область, которое, как считают украинские власти, улучшило переговорные позиции.

В офисе президента Зеленского приоритетным вариантом назвали формат «зерновой сделки» с посредничеством Турции.

«Это план, на который мы нацелены», — заявил Politico анонимный источник, близкий к офису главы государства.

После атаки на Курскую область президент России Владимир Путин заявил о невозможности ведения переговоров с теми, кто «беспощадно атакует мирных граждан и гражданскую инфраструктуру или создает угрозы для объектов ядерной энергетики». Он также отметил, что действия Киева в Курской области направлены на улучшение его позиций на переговорах, однако противник получит адекватный ответ.

Ранее в Анкаре заявили, что процесс урегулирования на Украине рискует зайти в тупик.