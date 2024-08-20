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Премьер Госсовета КНР прибыл в Москву

Премьер Госсовета КНР Ли Цян приехал в Москву для встречи с Путиным

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Премьер Госсовета КНР Ли Цян прилетел в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Ли Цян приехал в Россию по приглашению премьер-министра Михаила Мишустина. Борт премьера уже прибыл в аэропорт Внуково. У трапа его встречал замглавы МИД РФ Андрей Руденко, посол России в Китае Игорь Моргулов и другие официальные лица.

На встрече стороны обсудят перспективы развития всеобъемлющего партнерства, расширение сотрудничества в энергетике, автомобильной отрасли и других сферах. Помимо этого, они подпишут несколько межправительственных и межведомственных документов.

Отмечается, что визит премьера Госсовета КНР в Москву проходит в год 75-летней годовщины установления двусторонних дипломатических отношений и продлится до 22 августа.

В прошлый раз Путин и Ли Цян встречались в Пекине в мае во время государственного визита российского президента в КНР. Тогда Путин пригласил китайского премьера посетить Москву.

Ранее Путин раскрыл детали переговоров с Си Цзиньпином.

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