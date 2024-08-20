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Экс-депутат ГД Пономарев захотел создать в Курской области «альтернативный центр власти»

Аналитик Коротченко: экс-депутат ГД Пономарев станет целью для уничтожения

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

В случае попытки создания «альтернативного центра власти» в Курской области экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) станет приоритетной целью для уничтожения. Такое мнение выразил российский военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, сообщает РИА Новости.

Поводом для подобных заявлений стала публикация в американском издании Daily Beast, в которой находящийся на Украине Пономарев заявил, что «готов возглавить политическую власть в Курске, если, конечно, Киев одобрит это».

Коротченко напомнил, что против Пономарева в России возбуждено дело о государственной измене и отметил, что в связи с новыми заявлениями экс-депутата ему может быть дополнительно вменена статья «терроризм».

По мнению аналитика, в случае появления Пономарева в части Курской области, временно контролируемой украинскими войсками или в приграничных районах, его местонахождение будет установлено, «он станет приоритетной целью и будет уничтожен».

Вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область началось 6 августа, бои продолжаются.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Что означают действия Киева и как может развиваться обстановка в регионе — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее военный эксперт назвал главных бенефициаров нападения ВСУ на Курскую область.

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