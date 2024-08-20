Стало известно о просьбах Зеленского вернуть из Европы украинцев призывного возраста

Президент Украины Владимир Зеленский уговаривал западных лидеров помочь вернуть в страну мужчин боеспособного возраста. Об этом пишет Bloomberg.

«Политики от Польши до Венгрии заявили, что не будут отправлять беженцев обратно, пока продолжается война», — говорится в статье.

По мнению авторов материала, ключевым фактором для отказа Зеленскому был экономический: большая часть Восточной и Центральной Европы испытывает нехватку рабочей силы, а такие страны, как Чехия и Польша, не хотят терять людей.

Некоторые украинские беженцы рассказали изданию, что чувствуют себя виноватыми, «плохими людьми», которые «бросили страну» из-за настойчивых призывов Зеленского вернуться.

На Украине начал действовать новый порядок выдачи документов за границей. Теперь украинские мужчины призывного возраста смогут получить или обновить внутренний или заграничный паспорт только при наличии военно-учетных документов. Большинству для этого потребуется возвращение на родину для постановки на воинский учет. Ждать ли возвращения беженцев домой и что их ждет на Украине, в материале «Газеты.Ru».

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее украинцам начали рассылать по почте заочные повестки.