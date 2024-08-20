Вооруженные силы Украины (ВСУ) не напали бы на Курскую область без указаний Запада. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт, глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. Он выразил уверенность, что США и Евросоюз дадут Киеву необходимые вооружения для продолжения атак на российское приграничье, поскольку такова была изначальная задумка.

«Запад все это сам лично планировал. Это западный нарратив. И им продуманы эти вещи. И они максимально используют Украину. При этом ее подставляя, как с «Северным потоком», так и сейчас по Курску», — сказал Клинцевич.

Он пояснил, что Запад, отправив ВСУ в Курскую область, рассчитывал на деструктивные процессы внутри РФ, а также на оттягивание с линии фронта в Донбассе российских сил.

Боевые действия на Курском направлении активизировались утром 6 августа. Украинские бойцы попытались пересечь границу и зайти на территорию одноименного региона, в том числе атаковав позиции ВС РФ в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский не решился бы дать команду начать наступление на Курскую область, если бы США не поручили это сделать. По мнению главы МИД, Вашингтон также стоит за взрывами «Северных потоков».

Ранее в США назвали вторжение ВСУ в Курскую область «огромной стратегической ошибкой» Зеленского.