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В США раскрыли, чем обернется победа Харрис на выборах для военнослужащих

The Hill: Харрис не отвечает ожиданиям ветеранов и военных как президент США

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Nathan Howard/Reuters

Кандидат на пост президента США Камала Харрис недостаточно хорошо разбирается в вопросах национальной безопасности и поддержки ветеранов и военнослужащих, в связи с чем встает вопрос о ее компетенциях как главнокомандующего при победе на выборах. Об этом пишет The Hill.

В материале отмечается, что непонятно, как будут решаться вопросы военнослужащих, ветеранов и национальной безопасности США, если она победит и станет президентом. У нее слабая репутация в указанных вопросах, и во время предвыборной гонки она не намерена их затрагивать, считают авторы.

The Hill указывает, что работа Харрис в сенате продемонстрировала ее неспособность понять, как лучше всего защищать Америку, и пренебрежение к отдельным мужчинам и женщинам, которые служат в вооруженных силах. Кроме того, напоминают авторы, Харрис регулярно выступала против повышения заработной платы для военных.

Политика Харрис не дает военнослужащим никакой уверенности в ее способности руководить в роли главнокомандующего, отмечается в тексте.

«Камала Харрис баллотируется на пост главнокомандующего Америки, а Уолз — ее главный советник. Нет сомнений, что и на словах, и на деле оба кандидата не оправдывают ожиданий военных, наших ветеранов и национальной безопасности Америки», — пишет газета.

До этого The Hill писала, что возможная победа Камалы Харрис и ее кандидата в вице-президенты Тима Уолза на президентских выборах в США станет кошмаром для свободы слова, поскольку они продолжат курс действующей администрации Белого дома на цензуру в печати и социальных сетях.

Ранее соратник Трампа прокомментировал рост популярности Харрис.

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