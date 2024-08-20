Германию предупредили об опасности «бухгалтерского мышления» в вопросе помощи Украине

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник на фоне сообщений о том, что ФРГ планирует сократить финансирование Киева из-за нехватки средств, предупредил об опасности такого «бухгалтерского мышления». В беседе с телеканалом Welt он назвал потенциальное сокращение помощи «плохой новостью» для Украины.

«Если это бухгалтерское мышление перевешивает стратегическую дальновидность в Министерстве финансов [Германии] и, вероятно, также в канцелярии [Шольца], это имеет разрушительные последствия для Украины», — заявил Мельник.

Дипломат понадеялся, что Германия пересмотрит свою позицию по выделению финансовой помощи Украине и даже увеличит расходы на поддержку Киева.

По информации немецких СМИ, правительство Германии отказалось от новых трат на помощь Украине в ходе обсуждения бюджета на будущий год. Согласно требованию канцлера ФРГ Олафа Шольца, кабмин не будет согласовывать дополнительные расходы на Украину по линии немецкого оборонного ведомства.

Комментируя ситуацию, министерство финансов Германии заявило, что двусторонняя помощь Берлина Киеву будет частично перенесена на международные программы. Кроме этого, в комментарии указывается, что немецкое правительство поддерживает Украину в финансировании и оснащении военной техникой в такой степени, в какой не делает этого ни один другой европейский партнер.

Ранее Украина лишилась помощи на несколько миллиардов евро из-за запрета Шольца.