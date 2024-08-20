В Госдуме указали на гитлеровский маневр Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский пытается повторить гитлеровский маневр в Курской области, но Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждет участь немецких фашистов. Об этом РИА Новости сообщил депутат Государственной думы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Зеленский пытается повторить гитлеровский маневр — провалившийся Курский блицкриг фашистских захватчиков образца 1943 года. Курское направление становится раскаленным и тесным жерлом вулкана, из которого для ВСУ обратного выхода уже не будет», — сказал он.

До этого сообщалось, что украинское командование перебросило наиболее боеспособные подразделения с линии фронта в ДНР в Курскую область, а также в приграничную с ней Сумскую область Украины.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Курской области заметили канадских наемников.