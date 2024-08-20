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Трамп сообщил, что Харрис отказалась от участия в дебатах с ним

Трамп рассказал об отказе Харрис от участия в дебатах на Fox News 4 сентября

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Reuters

Кандидат на выборах главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social сообщил, что его оппонент от демократов, нынешний вице-президент США Камала Харрис отказалась участвовать в дебатах с ним на телеканале Fox News 4 сентября.

«Товарищ Камала Харрис только что проинформировала нас о том, что не будет участвовать в дебатах на Fox News 4 сентября», — сказал он.

Трамп отметил, что эта ситуация его не удивила, поскольку Харрис «знает, что ей будет очень сложно отстоять ее рекордное изменение позиции по всему, во что она верила».

До этого сообщалось, что Трамп и Харрис договорились о сроках проведения теледебатов между ними в сентябре и октябре.

11 августа бывший президент США анонсировал три раунда теледебатов с Харрис. По его словам, первые из них должны были состояться 4 сентября на канале Fox News, вторые — 10 сентября на канале ABC, третьи — 25 сентября на NBC. Однако потом выяснилось, что с этим графиком не согласилась Харрис.

Ранее Трамп заявил, что Харрис «может разрушить весь мир».

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Выборы в США — 2024
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