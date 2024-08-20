Байден прокомментировал недавний обмен заключенными США и РФ

Президент США Джо Байден в ходе своего выступления на национальном съезде Демократической партии США назвал недавний обмен заключенными между США и РФ «одним из сложнейших» в мировой истории. Об этом сообщает ТАСС.

«Велась круглосуточная работа, чтобы вернуть домой незаконно содержавшихся под стражей американцев и [граждан] других [стран] из России», — отметил Байден.

16 августа Байден встретился с политиком Владимиром Кара-Мурзой (признан в РФ иностранным агентом), который отбывал в России 25-летний срок по делу о госизмене и был освобожден 1 августа в рамках обмена заключенными между Москвой и шестью странами.

До этого россиянин Роман Селезнев, приговоренный в США к 27 годам заключения за кибермошенничество и вернувшийся в Россию в рамках обмена заключенными между РФ и Западом, рассказал, что в Соединенных Штатах больше нет среднего класса и свободы слова.

По словам Селезнева, сегодня американское общество делится на очень богатых и очень бедных.

Ранее Байден похвастался, что экс-президент США Барак Обама позавидовал бы его достижениям.