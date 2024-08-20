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Байден рассказал, как могут развиваться отношения Путина и Харрис в случае ее победы

Байден: Харрис в случае победы на выборах «не склонится» перед Путиным

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Carlos Barria/Reuters

Президент США Джо Байден в рамках своего выступления на общенациональном съезде Демократической партии в Чикаго заявил, что в случае победы на президентских выборах кандидат от демократов Камала Харрис «никогда не склонится» перед президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я никогда не склонялся и, обещаю вам, Камала Харрис никогда этого не сделает», — отметил Байден.

Он добавил, что действующей администрации США удалось объединить Европу и предотвратить технологическое отставание от КНР.

До этого Байден говорил, что США сейчас переживают «переломный момент» в истории, выборы главы государства в ноябре определят будущее страны на десятилетия.

Он отметил, что под угрозой находится «сама американская демократия», но «лучшие дни в истории страны», по его мнению, «еще впереди».

19 августа в Чикаго начался национальный съезд Демократической партии. Он продлится до 22 августа. Обычно партии выдвигают своего кандидата на пост президента США во время съезда, но в этот раз было решено провести онлайн-голосование, по результатам которого была утверждена кандидатура Харрис.

Ранее Илон Маск назвал Камалу Харрис «марионеткой» Сороса.

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