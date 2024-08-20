Байден заявил о переломном моменте в истории США

США сейчас переживают «переломный момент» в истории, выборы главы государства в ноябре определят будущее страны на десятилетия. Об этом заявил американский президент Джо Байден во время своего выступления на общенациональном съезде Демократической партии США в городе Чикаго, передает РИА Новости.

«Мы переживаем переломный момент, один из тех редких моментов в истории, когда решения, принимаемые сейчас, определят судьбу Соединенных Штатов и мира на десятилетия вперед», — сказал он.

Байден отметил, что под угрозой находится «сама американская демократия», но «лучшие дни в истории страны», по его мнению, «еще впереди».

Глава Белого дома вышел к участникам съезда Демократической партии, проходящего на спортивной арене United Center в Чикаго, почти на полчаса позже запланированного времени завершения мероприятия. Президент США появился на трибуне в 22:26 по местному времени (06:26 мск), спустя 26 минут после окончания программы.

19 августа в Чикаго стартовал национальный съезд Демократической партии, который продлится до 22 августа. Обычно партии выдвигают своего кандидата на пост президента США во время съезда, но в этот раз было решено провести онлайн-голосование, по результатам которого была утверждена кандидатура Харрис.

Ранее Трамп назвал Харрис еще более некомпетентной, чем Байден.