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Трамп заявил о госперевороте в США

Трамп обвинил демократов в первом государственном перевороте в истории США

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Marco Bello/Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил демократов в устроенном в стране перевороте из-за неспособности действующего главы государства Джо Байдена конкурировать с ним на выборах. Соответствующее заявление республиканец сделал в социальной сети Truth Social.

«Демократы впервые в истории устроили в США переворот», — написал он.

Трамп заявил об уникальной ситуации, которая позволит ему стать первым в истории Соединенных Штатов кандидатом в президенты, победившим сразу двух своих конкурентов. При этом, по мнению политика, нового кандидата от Демократической партии и нынешнего вице-президента страны Камалу Харрис победить легче, чем Байдена.

Он также назвал демократов «угрозой демократии».

До этого Трамп назвал решение Байдена не участвовать в выборах «переворотом президента США». По мнению политика, действующего главу Соединенных Штатов заставили принять такое решение. Экс-президент страны считает, что отказаться от выборов Байдена заставила Демократическая партия.

Он также выразил мнение, что вице-президент США Камала Харрис, которая будет участвовать в президентской гонке от демократов, «так же плоха, как Байден».

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

Ранее Трамп назвал условие своего выхода из президентской гонки.

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Выборы в США — 2024
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