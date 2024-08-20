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Байден появился на съезде демократов в неожиданный момент

Президент Байден появился на демсъезде почти на полчаса позже конца программы

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Andrew Harnik/AP

Президент США Джо Байден вышел к участникам съезда Демократической партии, проходящего на спортивной арене United Center в Чикаго, почти на полчаса позже запланированного времени завершения мероприятия. Об этом пишет РИА Новости.

Американский лидер появился на трибуне в 22:26 по местному времени (06:26 мск), спустя 26 минут после окончания программы.

Перед тем как подняться на сцену, Байден вытер слезы, обняв свою дочь, которая представила его.

На мероприятии впервые выступила и вице-президент Камала Харрис, затянувшая свое выступление всего на 2 минуты. Перед тем, как она покинула сцену, Харрис дала обещание сделать «великую неделю».

Известно, что Байден не будет дожидаться официальной номинации Харрис и сразу после своего выступления уедет из Чикаго.

19 августа в Чикаго стартовал национальный съезд Демократической партии, который продлится до 22 августа. Обычно партии выдвигают своего кандидата на пост кандидата в президенты США во время съезда, но в этот раз было решено провести онлайн-голосование, по результатам которого была утверждена кандидатура Харрис.

Ранее Трамп назвал Харрис еще более некомпетентной, чем Байден.

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