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В Мексике образовано министерство по делам женщин

Новый президент Мексики Клаудия Шейнбаум образовала министерство по делам женщин

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Daniel Becerril/Reuters

В Мексике будет создано федеральное министерство по делам женщин, заявила новый президент страны Клаудия Шейнбаум. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, после глубокого анализа мнений она приняла решение создать министерство на базе существующего Института по делам женщин. Главой ведомства станет сенатор Ситлали Эрнандес Мора, основательница международной феминистской организации Internacional Feminista, которая объединяет активисток и женщин-политиков левой ориентации со всего мира.

Министерство по делам женщин начнет работу 1 октября.

До этого сообщалось, что Избирательный суд Мексики признал Шейнбаум победителем состоявшихся 2 июня президентских выборов. Решение было принято единогласно, всеми членами Высшей палаты Избирательного суда.

Президента России Владимира Путина официально пригласили на инаугурацию Шейнбаум, которая пройдет 1 октября.

Ранее Путин поздравил Шейнбаум с избранием президентом Мексики.

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