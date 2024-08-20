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Мадуро призвал Запад остановить планы Зеленского по АЭС

Мадуро: США и Европа должны остановить террористические планы Зеленского по АЭС

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Manaure Quintero/Reuters

США и Европа должны остановить террористические планы президента Украины Владимира Зеленского против атомных электростанций (АЭС). Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в программе «С Мадуро плюс» телеканала Venezolana de Televisión.

По словам президента, украинские войска терпят поражения в текущем конфликте против России. В связи с этим Европе и США, как «хозяевам Киева», следует гарантировать переговоры об «окончательной капитуляции Украины» и «прекращении нацизма в стране», подчеркнул Мадуро.

«Остается лишь вопросом времени, когда [президент России Владимир] Путин и Россия добьются денацификации Украины, и они этого добьются», — подчеркнул Мадуро.

Вечером 16 августа в УВД военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области сообщили, что Украина планирует нанести удары по Курской и Запорожской АЭС. Там заявили, целью этих атак является последующее обвинение России «в провокации», в рамках которой российские власти могут принять ответные меры и якобы ударить по территории Украины ядерным оружием.

Позже в МИД РФ призвали международные организации осудить готовящиеся Украиной провокационные акции на ядерных объектах на территории России.

Ранее охрану Курской АЭС усилили.

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