Арабские посредники заявили, что глава ХАМАС счел переговоры по Газе блефом

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар охарактеризовал новый раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа как «блеф», целью которого, по его мнению, является затягивание времени для Израиля, чтобы провести военную операцию. Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на арабских посредников.

Согласно публикации, Синвар считает, что эти переговоры направлены на то, чтобы дать Израилю возможность реализовать свои военные планы.

Кроме того, как утверждает издание, Синвар намерен увеличить давление на Тель-Авив, расширяя вооруженный конфликт, включая атаки с Западного берега реки Иордан.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.