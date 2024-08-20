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Трамп пообещал раскрыть результаты своих медобследований

Трамп пообещал обнародовать результаты медобследований и когнитивных тестов

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Umit Bektas /Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал обнародовать результаты пройденных им медицинских обследований и тестов на когнитивные способности. Об этом политик заявил в интервью телеканалу CBS.

45-й президент США рассказал, что перед интервью он еще раз прошел медобследование, а также два теста на умственные способности. По словам экс-главы Белого дома, у него не выявили никаких проблем.

«Один из врачей сказал: «Я никогда раньше не видел, чтобы все было правильно». Нет, у меня нет проблем. Я бы пошел дальше, я думаю, что любой, кто баллотируется на пост президента, будь ему 75, 65 или 45 лет, должен пройти когнитивный тест», — сказал Трамп.

В конце июля Трамп заявил, что отказался бы от поста президента США при ухудшении здоровья. Политик предложил всем, кто баллотируется на пост главы государства, пройти тест на профпригодность.

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