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Байден усомнился в психологической стабильности Трампа

Байден поставил под сомнение психологическое состояние Трампа

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Reuters

Президент США Джо Байден поставил под сомнение психологическое состояние кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

Во время осмотра крытой спортивной арены «Юнайтед-центр», где проходит национальный съезд Демократической партии США, журналисты задали Байдену несколько вопросов. В одном из них они попросили прокомментировать слова Трампа, который заявил, что действующего американского лидера вынудили выйти из президентской гонки путем переворота.

«Его [психологическая] стабильность все еще под вопросом», — сказал президент США.

Также Байден подтвердил, что готов покинуть пост главы Белого дома. Однако он не стал раскрывать детали своей речи для участников съезда.

До этого издание The Wall Street Journal заявило, что Джо Байден уйдет с должности, оставив за собой «печальное наследие», так как ему не удалось сплотить нацию и решить ряд экономических и международных вопросов. Авторы отметили, что неэффективные действия в борьбе с пандемией COVID-19 в итоге способствовали рекордной инфляции, достигшей 9,1% в июне 2022 года, и сокращению реального дохода американцев.

Ранее Трамп назвал Байдена овощем.

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