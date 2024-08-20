Трамп хотел бы назначить Маска своим советником

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на предстоящих в ноябре выборах предложит крупный пост предпринимателю Илону Маску. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По словам Трампа, он намерен предложить Маску должность советника либо портфель министра. Трамп отметил, что это будет зависеть от готовности предпринимателя перейти на государственную службу.

До этого Маск заявил, что американцев ждет голод, если на выборах президента США победит Камала Харрис.

15 августа сообщалось, что мультимиллиардер Маск бросил вызов экс-президенту США Трампу, предложив ему потанцевать в реальной жизни. Предложение было опубликовано на странице Маска в соцсети X после выхода ролика, созданного искусственным интеллектом, где двое мужчин с лицами Маска и Трампа танцуют под песню «Stayin' Alive».

Ранее газета Financial Times объяснила, чем интервью Трампа Маску напугало Европу.