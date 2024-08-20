Зеленский признал рекордный отток населения с Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении перед сотрудниками министерства иностранных дел признал, что страна сталкивается с рекордным оттоком населения. Его речь была опубликована в официальном Telegram-канале.

По словам Зеленского, речь идет о миллионах украинцев — такого количества граждан за границей Украина не имела никогда ранее.

Он также анонсировал создание новой институции, которая будет защищать интересы украинцев за пределами страны. Это ведомство возьмет на себя некоторые функции МИД. Президент отметил, что украинцы, выехавшие за границу, находятся под влиянием российской пропаганды и теряют культурную связь с родиной.

«Миллионы наших граждан находятся в других странах. Их связи с Украиной и защита наших интересов как нации станут задачей новой институции», — подчеркнул Зеленский.

Представитель фонда ООН в области народонаселения на Украине Массимо Диана заявил, что демографический кризис в стране представляет собой серьезную проблему. По его мнению, для улучшения демографии потребуются меры, некоторые из которых могут принести результаты только по прошествии многих лет.

В июле директор республиканского Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова заявила, что по самым оптимистичным прогнозам к 2033 году население страны сократится до 35 миллионов человек.

Ранее бывший премьер Украины озвучил потери ВСУ на фронте.