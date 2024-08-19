Выход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области приведет к краху правления украинского президента Владимира Зеленского. Об этом в своем блоге на YouTube заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, на текущий момент украинская армия находится в бедственном положении в Донецкой народной республике (ДНР). Это вызывало неустойчивое состояние украинских властей, считает экс-советник. Соскин подчеркнул, что если ВСУ покинут территорию российского региона, то в обществе Украины начнется больший пессимизм, а критика Зеленского станет более открытой.

Говоря о причинах атаки украинской армии на Курскую область, Соскин предположил, что она могла начаться из-за безысходности положения армии Украины.

До этого британский журнал The Economist сообщил, что Украина атаковала Курскую область в связи с отчаянием из-за неспособности сдержать наступление ВС РФ в Донбассе. Издание узнало, что власти Украины сперва рассматривали вариант не только с атакой на регион, они также планировали вылазки в Брянскую область и комбинированный удар.

Ранее в МИД России исключили возможность переговоров с Украиной.