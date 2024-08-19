В МИД России исключили возможность переговоров с Украиной

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин провел встречу с послом Турции в России Танжу Билгичем, во время которой заявил, что не может идти речи о переговорах с Киевом после нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

На встрече российский дипломат решительно осудил эту атаку.

«В такой обстановке не может идти речи о каких-либо переговорах с Киевом относительно перспектив политико-дипломатического урегулирования», — сказано в сообщении министерства.

Ранее Зеленский назвал цель операции ВСУ в Курской области.