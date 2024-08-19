В Британии заявили, что ФРГ подозревает РФ в подрыве «Северных потоков»

Немецкие высокопоставленные чиновники продвигают теорию, согласно которой Россия сама взорвала газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом пишет британская газета The Guardian.

По информации издания, подобная операция могла быть проведена со стороны РФ якобы для того, чтобы «вбить клин между Западом и Киевом».

До этого газета сообщила, что власти Германии сосредоточили свое расследование диверсии на газопроводах на высокопоставленных украинских чиновниках. Журналисты отметили, что это вызвало неловкие вопросы у Берлина, главного европейского поставщика оружия на Украину.

19 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что немецкие власти должны ответить на вопросы российской стороны о подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По словам главы ведомства, происходящее словно призвано отвести внимание общественности от реальных исполнителей терактов.

Ранее в Польше дали оценку информации СМИ о подрыве «Северных потоков».