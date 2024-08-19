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Захарова ответила на слова итальянца о «российской пропаганде»

Захарова ответила Пьяньерелли, что Россия пропагандирует борьбу с фашизмом

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия всегда будет пропагандировать борьбу с фашизмом и нацизмом. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала заверения журналиста итальянской гостелерадиокомпании Иларио Пьяньерелли о том, что шумиха в социальных сетях из-за его репортажа с украинским военным в кепке со знаком СС это инструмент российской пропаганды.

«Полагая, что именно Россия привлекла внимание к мерзкому информационному пособничеству СМИ Италии киевским неонацистам, итальянский журналист буквально фиксирует историческую роль нашей страны и нашего народа в борьбе с фашизмом, нацизмом, расизмом и всеми их производными», — написала дипломат.

По ее мнению, то, что итальянец называет «пророссийской пропагандой», является пропагандой антифашизма. «Это завещали нам наши предки, ценою жизни освободившие мир от коричневой чумы», — заключила она.

До этого Пьяньерелли, чей сюжет с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышел на итальянском государственном телеканале, выразил сожаление о том, что не заметил на одежде своего собеседника нацистскую символику.

На кепке украинского военнослужащего, с которым беседовал Пьяньерелли, хорошо заметна нашивка с эмблемой дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер» с двумя характерными буквами.

16 августа в Telegram-каналах завирусился ролик, на котором украинские военные издеваются над 74-летним жителем Курской области. Они надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера, параллельно снимая происходящее на видео.

Ранее Захарова сравнила итальянские СМИ с гитлеровской газетой.

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